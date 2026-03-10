Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:59, 10 марта 2026Путешествия

Российскую спортсменку на коляске уронили в аэропорту Турции

Российская фристайлистка пожаловалась на халатность в аэропорту Турции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @chaadaeva_maria

Российская фристайлистка Мария Комиссарова пожаловалась на халатность в неназванном турецком аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Уточняется, что у спортсменки была личная коляска, которую должны были доставить к трапу самолета, но что-то помешало сотрудникам авиагавани это сделать. Тогда они предложили россиянке собственную коляску, но на ней нельзя было передвигаться по аэропорту — лишь сидеть на одном месте.

Более того, когда сотрудники воздушной гавани пытались пересадить ее из одного кресла в другое, они ее уронили. В конце концов коляска девушки нашлась.

Ранее сотрудники турецкой авиакомпании Turkish Airlines предложили россиянке без пальцев ног «встать и пойти», в итоге заставив ее ходить. По имеющимся данным, с таким обращением столкнулась во время пересадки Екатерина Комлева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев близок к потере всей территории ДНР. Путин раскрыл, сколько земель республики осталось занять России

    Стало известно о связи Эпштейна с бывшей партнершей кронпринца Норвегии

    Назван возможный кандидат на пост уполномоченного по правам человека в России

    Выступавший в НХЛ российский хоккеист раскрыл сумму ежемесячных трат в США

    Российскую спортсменку на коляске уронили в аэропорту Турции

    Россияне полгода жили без воды из-за упрямых соседей

    Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok