Российскую спортсменку на коляске уронили в аэропорту Турции

Российская фристайлистка пожаловалась на халатность в аэропорту Турции

Российская фристайлистка Мария Комиссарова пожаловалась на халатность в неназванном турецком аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Уточняется, что у спортсменки была личная коляска, которую должны были доставить к трапу самолета, но что-то помешало сотрудникам авиагавани это сделать. Тогда они предложили россиянке собственную коляску, но на ней нельзя было передвигаться по аэропорту — лишь сидеть на одном месте.

Более того, когда сотрудники воздушной гавани пытались пересадить ее из одного кресла в другое, они ее уронили. В конце концов коляска девушки нашлась.

Ранее сотрудники турецкой авиакомпании Turkish Airlines предложили россиянке без пальцев ног «встать и пойти», в итоге заставив ее ходить. По имеющимся данным, с таким обращением столкнулась во время пересадки Екатерина Комлева.