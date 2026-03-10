Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:05, 10 марта 2026Спорт

Российскую теннисистку дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи

Теннисистку Туаеву дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Российская теннисистка Алана Туаева дисквалифицирована почти на четыре года за участие в договорных матчах. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Спортсменка отстранена от соревнований на 3 года и 9 месяцев, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч долларов (21 из них — условно). Она призналась в том, что приняла участие в двух договорных матчах в 2023 и 2024 годах.

Дисквалификация Туаевой отсчитывается с 19 декабря 2025 года. Она сможет вернуться к соревнованиям 18 сентября 2029-го.

26-летняя Туаева на данный момент не находится в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее наивысшей позицией в мировом рейтинге является 1282-е место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Момент удара ракеты по спутниковой станции в Израиле попал на видео

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

    В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

    Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

    Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok