Российскую теннисистку дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи

Российская теннисистка Алана Туаева дисквалифицирована почти на четыре года за участие в договорных матчах. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Спортсменка отстранена от соревнований на 3 года и 9 месяцев, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч долларов (21 из них — условно). Она призналась в том, что приняла участие в двух договорных матчах в 2023 и 2024 годах.
Дисквалификация Туаевой отсчитывается с 19 декабря 2025 года. Она сможет вернуться к соревнованиям 18 сентября 2029-го.
26-летняя Туаева на данный момент не находится в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее наивысшей позицией в мировом рейтинге является 1282-е место.