Стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Иране после ударов США и Израиля

Багаи заявил о повреждении музея «Чехель-Сотун» после ударов США и Израиля

Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО музей «Чехель-Сотун», ранее дворец персидского шаха Аббаса II, в иранском Исфахане поврежден в результате ударов США и Израиля. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети X.

«США и Израиль повредили другой культурный объект с выдающимся значением в городе Исфахан: дворец "Чехель-Сотун" на площади Накш-е Джахан... Агрессоры специально атаковали историческое сердце Исфахана, нанеся ущерб "Чехель-Сотуну"», – написал он.

Иранский дипломат также обратился к представителям государств с призывом отреагировать на произошедшее.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов по стране. Он подчеркнул, что Вашингтон примет такие меры в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. В ответ на это секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран считает эти угрозы пустыми.