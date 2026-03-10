Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:02, 10 марта 2026Из жизни

Стало известно о провале кинопроектов принца Гарри и Меган Маркл

Кинопроекты принца Гарри и Меган Маркл для Netflix стали провалом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл не смогли успешно реализовать ни один из своих кинопроектов. Об этом сообщает Page Six.

Стало известно о провале сразу двух проектов принца и его жены, которые находятся в разработке на стриминговом гиганте Netflix. Почти за три года работы над экранизацией бестселлера Кэрли Форчун «Встреть меня у озера», где Гарри и Меган выступили продюсерами, у картины так и не появилось ни режиссера, ни актерского состава. В подвешенном состоянии находится и адаптация книги Жасмин Гильори «Свидание на свадьбу». Голливудские источники называют трехлетний срок для подобных фильмов знаком провала.

Даже новый документальный фильм принца Гарри и Меган Маркл «Королева печенья», получивший хорошие отзывы на фестивале Sundance, до сих пор не куплен ни одним дистрибьютором. Кулинарное шоу Меган «С любовью, Меган» также закрыли после второго сезона из-за падающих рейтингов. На этом фоне будущее их эксклюзивного контракта со стримингом, по которому они получают многомиллионные отчисления, остается под вопросом. Представители пары, однако, уверяют, что отношения с Netflix остаются «позитивными и конструктивными».

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Ранее сообщалось, что сотрудникам стримингового сервиса Netflix начали раздавать накопленные запасы товаров бренда As Ever бесплатно. В подсобных помещениях офиса Netflix в Лос-Анджелесе хранится огромное количество нераспроданной продукции бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, включая джем, свечи и вино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Трамп объяснил свое недовольство новым лидером Ирана

    В российском городе пожаловались на каток вместо лестниц в отделение общества инвалидов

    Хирурга элитной московской клиники обвинили в сексуальных домогательствах

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Назван возможный сценарий нового конфликта с Израилем после Ирана

    Стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Иране после ударов США и Израиля

    В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

    Пентагон анонсировал самые масштабные удары по Ирану

    Водителей предупредили о весенней опасности на дорогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok