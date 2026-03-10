Сын Владимира Жириновского рассказал о последнем желании отца

Олег Жириновский заявил, что последним желанием отца было поесть домашние блюда

Одним из последних желаний основателя ЛДПР Владимира Жириновского было поесть домашние блюда, поскольку ранее он долгое время находился на медицинском порошковом питании. Об этом заявил младший сын политика Олег Жириновский в беседе с изданием «Царьград».

По его словам, когда бывшему лидеру ЛДПР стало лучше, врачи разрешили ему питаться домашней едой, а не медицинскими смесями. «И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий», — рассказал Олег Жириновский.

Сын политика также отметил, что его отец хотел заранее нотариально закрепить передачу 80 процентов накоплений в пользу партии и Университета мировых цивилизаций. Он уточнил, что речь идет о 4 миллиардах рублей, которые были заложены на две предвыборные кампании в Госдуму.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский предсказывал конфликт Израиля и США с Ираном, включая атаку на ядерные объекты Исламской Республики. Он также отмечал, что Вашингтон может применить разрушительное вооружение, которое нанесет ощутимый урон Тегерану.