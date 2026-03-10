Реклама

Токаев осудил атаки Ирана на территорию ОАЭ

Токаев осудил ракетные обстрелы и ракетные атаки Ирана на ОАЭ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и ракетные атаки Ирана на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

«Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с многочисленными жepтвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры. Глава государства считает подобные акции неприемлемыми...» — сообщил представитель Токаева.

По словам Смадиярова, Токаев высказал свое опасение по ударам из-за того, что они ведут к опасным последствиям в виде эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Касым-Жомарт Токаев ранее высказывался по конфликту США и Израиля с Ираном. 1 марта он позвонил ряду лидеров сопредельных с зоной конфликта стран и выразил им поддержку после ударов Тегерана. В их числе был и король Иордании Абдалла II. Позже официальный представитель МИД республики Ерлан Жетыбаев от имени Казахстана выразил соболезнования Ирану.

