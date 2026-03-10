Реклама

Мир
01:01, 10 марта 2026Мир

Трамп назвал страну с самыми коррумпированными выборами

Трамп заявил, что самые коррумпированные выборы проходят в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одни выборы в мире не сравнятся по уровню коррупции с американскими. Такое мнение он выразил в ходе выступления перед однопартийцами во Флориде.

«"И нет таких коррумпированных выборов, как выборы в США», — отметил американский лидер.

Трамп также выступил с критикой избирательной системы в США, подчеркнув необходимость обязательной идентификации избирателей и введения ограничений на голосование по почте.

Ранее Трамп заявлял, что фавориты на выборах президента США в 2028 году есть, но говорить о каком-то одном конкретном пока рано. Он также назвал Рубио и Вэнса великолепными людьми, но отказался называть имя своего преемника на выборах 2028 года.

