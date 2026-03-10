Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 10 марта 2026Мир

Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции оценил свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся вечером 9 марта. По его словам, он прошел очень хорошо.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным», — сказал американский лидер. Он также уточнил, что в ходе беседы, помимо прочего, обсуждался и украинский вопрос.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что разговор двух лидеров носил конструктивный и деловой характер. Стороны общались около часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    Трамп анонсировал планы отменить часть санкций против нефтяной отрасли других стран

    Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

    Европейской экономике предрекли разрушение и голод к осени из-за действий США

    Трамп назвал страну с самыми коррумпированными выборами

    Врач объяснил чувство падения при засыпании

    55-летняя телеведущая сделала интимное признание о своих украшениях

    Умер один из основателей «Эха Москвы»

    Трамп заявил о победах США

    В Венгрии оценили сообщения о вмешательстве России в выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok