Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции оценил свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся вечером 9 марта. По его словам, он прошел очень хорошо.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным», — сказал американский лидер. Он также уточнил, что в ходе беседы, помимо прочего, обсуждался и украинский вопрос.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что разговор двух лидеров носил конструктивный и деловой характер. Стороны общались около часа.