Трамп рассказал о реакции Путина на операцию США против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассказал, что начало операции Соединенных Штатов против Ирана якобы впечатлило российского лидера Владимира Путина. Выступление Трампа транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы говорили об этом [операции против Ирана] с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — утверждает глава США.

В ходе своей речи он также признал, что Иран обладает мощными вооруженными силами и хорошо оснащен оружием, однако добавил, что верит в превосходство вооружения и армии США.

Ранее американский лидер заявил, что его телефонный разговор с Путиным, состоявшийся 9 марта, прошел очень хорошо.