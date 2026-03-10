Реклама

Трамп рассказал о реакции Путина на операцию США против Ирана

Трамп заявил, что якобы впечатлил Путина операцией против Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что начало операции Соединенных Штатов против Ирана якобы впечатлило российского лидера Владимира Путина. Выступление Трампа транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы говорили об этом [операции против Ирана] с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — утверждает глава США.

В ходе своей речи он также признал, что Иран обладает мощными вооруженными силами и хорошо оснащен оружием, однако добавил, что верит в превосходство вооружения и армии США.

Ранее американский лидер заявил, что его телефонный разговор с Путиным, состоявшийся 9 марта, прошел очень хорошо.

