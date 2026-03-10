Турист оказался погребен заживо под снегом в горах Европы

Bild: Турист отправился в Альпы на снегоступах и не выжил во время схода лавины

Турист решил прогуляться на снегоступах по горам в Европе и оказался заживо погребен под снегом. Об этом сообщило издание Bild.

Трагедия произошла 8 марта с 59-летним путешественником из Германии. Мужчина отправился в Альпы в Тироле, Австрия, в сопровождении двух товарищей. Когда он попытался обойти овраг на высоте 2000 метров, то попал под лавину. Во время схода снежная масса протащила немца на 700 метров вниз.

Экстренные службы вызвали друзья пострадавшего. Спутниковое оборудование помогло спасателям установить его точное местонахождение. Однако когда мужчину откопали, выяснилось, что он не выжил. Тело иностранца эвакуировали на вертолете. Прокуратура назначила вскрытие для установления точной причины его кончины.

Ранее лавина унесла жизни двух туристов на горнолыжном курорте в Европе. Это произошло в пятницу, 13 февраля, на горнолыжном курорте Валь-д'Изер.