Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

Напавшую на посла России в Польше украинку приговорили к 13 годам заочно

Напавшую на российского посла у мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве» украинскую журналистку Ирину Земляну (внесена в список террористов и экстремистов) заочно приговорили к 13 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Суд признал осужденную виновной по статье о нападении на представителя иностранного государства в целях осложнения международных отношений, возбуждения межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России.

Нападение произошло 9 мая, когда посол России Сергей Андреев посещал мемориальное кладбище советских воинов в Польше. Нападавшие заблокировали членам российской делегации проход к памятнику, после чего плеснули в Андреева красной жидкостью, сорвали с него очки и георгиевскую ленту, сопровождая свои действия оскорблениями экстремистского характера.

После случившегося следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, еще одно дело было возбуждено польской прокуратурой.