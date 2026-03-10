Реклама

Силовые структуры
17:42, 10 марта 2026Силовые структуры

Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

Напавшую на посла России в Польше украинку приговорили к 13 годам заочно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

Напавшую на российского посла у мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве» украинскую журналистку Ирину Земляну (внесена в список террористов и экстремистов) заочно приговорили к 13 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Суд признал осужденную виновной по статье о нападении на представителя иностранного государства в целях осложнения международных отношений, возбуждения межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России.

Нападение произошло 9 мая, когда посол России Сергей Андреев посещал мемориальное кладбище советских воинов в Польше. Нападавшие заблокировали членам российской делегации проход к памятнику, после чего плеснули в Андреева красной жидкостью, сорвали с него очки и георгиевскую ленту, сопровождая свои действия оскорблениями экстремистского характера.

После случившегося следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, еще одно дело было возбуждено польской прокуратурой.

