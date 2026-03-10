Уничтожение подразделения ВСУ описали фразой «охотники за БПЛА превратились в добычу»

Российский военный Фанат: В Сумской области уничтожили охотников за БПЛА из ВСУ

Российские войска уничтожили украинских охотников за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Сумской области. Об этом сообщил военный группировки войск «Север» с позывным Фанат, передает РИА Новости.

По его словам, мобильная огневая группа противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала под удар в районе села Теткино в ходе расширения буферной зоны на границе. Он отметил, что украинские бойцы передвигались на замаскированном под гражданский автомобиле.

«Таким образом, охотники за российскими БПЛА сами превратились в добычу. В результате было уничтожено все их противодронное вооружение и оборудование, а также три человека личного состава противника», — сказал военный.

Ранее заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров пожаловался, что российские дроны летят на малых высотах и неожиданно «выныривают» перед Киевом. По его словам, «Герани» начали спускаться на высоту 15-20 метров, что не позволяет обнаружить их при помощи локаторов.