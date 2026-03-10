Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:20, 10 марта 2026Бывший СССР

Уничтожение подразделения ВСУ описали фразой «охотники за БПЛА превратились в добычу»

Российский военный Фанат: В Сумской области уничтожили охотников за БПЛА из ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские войска уничтожили украинских охотников за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Сумской области. Об этом сообщил военный группировки войск «Север» с позывным Фанат, передает РИА Новости.

По его словам, мобильная огневая группа противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала под удар в районе села Теткино в ходе расширения буферной зоны на границе. Он отметил, что украинские бойцы передвигались на замаскированном под гражданский автомобиле.

«Таким образом, охотники за российскими БПЛА сами превратились в добычу. В результате было уничтожено все их противодронное вооружение и оборудование, а также три человека личного состава противника», — сказал военный.

Ранее заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров пожаловался, что российские дроны летят на малых высотах и неожиданно «выныривают» перед Киевом. По его словам, «Герани» начали спускаться на высоту 15-20 метров, что не позволяет обнаружить их при помощи локаторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

    В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

    Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok