Мир
14:59, 10 марта 2026Мир

В Финляндии отказались поддержать изменения в законе о ядерном оружии

Линдтман: Партия «Социал-демократы» выступает против изменений закона о ЯО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Globallookpress.com

Финская оппозиционная партия «Социал-демократы» отказалась поддержать законодательные изменения, связанные с ядерным вооружением. Об этом заявил председатель партии Антти Линдтман, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

«Мы не можем поддержать такие изменения в законодательстве, которые отдаляют нас от скандинавской системы взглядов», — сообщил он.

Политик отметил, что подобный вопрос следовало рассмотреть в парламенте, и после этого обсуждать возможность внесения изменений в законодательство.

Линдтман также подчеркнул, что Финляндия должна подходить к вопросу о ядерном вооружении с «большой сдержанностью и тщательным рассмотрением», — из-за географического положения.

Ранее председатель финской партии «Левый союз» Минья Коскела заявила, что закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через Финляндию готовился в тайне от парламентариев.

