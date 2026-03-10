В Оренбургской области россиянин озолотился благодаря металлодетектору и получил срок

Россиянин добыл золото и серебро с помощью металлодетектора и получил срок

В Оренбургской области 47-летний россиянин получил полтора года условно за попытку сбыть незаконно добытые драгоценные металлы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, с мая 2019 года по октябрь 2024 года с помощью металлодетектора осужденный добыл на территории Кваркенского района самородки, содержащие золото и серебро. Позже он переплавил свою добычу в слитки и попытался сбыть драгоценности в соседнем регионе, где и попался сотрудникам ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье ФСБ задержала мужчину, незаконно добывшего золота на 3 миллиона рублей.

