В Раду подали закон о координационном штабе по координационным штабам

Депутаты Рады от партии «ЕС» предложили создать штаб по координационным штабам

Депутаты Верховной Рады от партии «Евросолидарность» («ЕС») подали в парламент закон о создании координационного штаба по координационным штабам. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Рады.

Согласно пояснительной записке, новый орган должен стать единым центром управления, который упорядочит работу многочисленных отраслевых штабов и устранит хаос в межведомственной коммуникации.

В настоящий момент документ находится на рассмотрении аппарата парламента.

Ранее председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент потерял эффективность как государственный орган, способный утверждать и принимать законы. По его словам, каждое заседание парламента заканчивается провалом законодательной инициативы.