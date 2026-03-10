Реклама

09:01, 10 марта 2026Бывший СССР

В Раду подали закон о координационном штабе по координационным штабам

Депутаты Рады от партии «ЕС» предложили создать штаб по координационным штабам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутаты Верховной Рады от партии «Евросолидарность» («ЕС») подали в парламент закон о создании координационного штаба по координационным штабам. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Рады.

Согласно пояснительной записке, новый орган должен стать единым центром управления, который упорядочит работу многочисленных отраслевых штабов и устранит хаос в межведомственной коммуникации.

В настоящий момент документ находится на рассмотрении аппарата парламента.

Ранее председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент потерял эффективность как государственный орган, способный утверждать и принимать законы. По его словам, каждое заседание парламента заканчивается провалом законодательной инициативы.

