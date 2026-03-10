Глава ФСБ Бортников: В России предотвратили взрывы бомб и стрельбу в транспорте

В России предотвратили взрывы самодельных бомб и стрельбу в транспорте. Об этом председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ России Александр Бортников рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, за последнее время удалось предотвратить покушения на жизни высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил (ВС) России и Росгвардии. Кроме того, предотвращен подрыв многоквартирного жилого дома. Бортников отметил, что также предотвращено использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в условиях плотного пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что расширился круг лиц из числа россиян и мигрантов, которых вовлекают в террористическую деятельность против России.