Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 10 марта 2026Силовые структуры

В России предотвратили взрывы бомб и стрельбу в транспорте

Глава ФСБ Бортников: В России предотвратили взрывы бомб и стрельбу в транспорте
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Самодельная бомба. Архивное фото

Самодельная бомба. Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В России предотвратили взрывы самодельных бомб и стрельбу в транспорте. Об этом председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ России Александр Бортников рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, за последнее время удалось предотвратить покушения на жизни высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил (ВС) России и Росгвардии. Кроме того, предотвращен подрыв многоквартирного жилого дома. Бортников отметил, что также предотвращено использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в условиях плотного пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что расширился круг лиц из числа россиян и мигрантов, которых вовлекают в террористическую деятельность против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    Российского подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой

    Google выписали многомиллионный штраф в России

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

    Врач привела научно доказанные факты в защиту красного мяса

    Осужденного насильника задержали спустя два года после побега

    Опубликованы фото 62-летнего Константина Меладзе с молодой спутницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok