Стало известно о расширении круга вовлекаемых в терроризм мигрантов

Глава ФСБ Бортников: Расширился круг вовлекаемых в терроризм россиян и мигрантов

Расширился круг лиц из числа россиян и мигрантов, которых вовлекают в террористическую деятельность против России. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете».

По словам директора ФСБ, иностранные спецслужбы пользуются потенциалом международных террористических организаций и криминалитета.

Ранее Бортников рассказал, что планируемые теракты против России стали более сложными — у противника вырос уровень разведывательного и технического обеспечения. Также отмечается, что за последнее время был предотвращен ряд резонансных расправ над высокопоставленными представителями органов власти и командного состава вооруженных сил и Росгвардии.