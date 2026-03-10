Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 10 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России увидели пространство для прогресса на переговорах по Украине

Депутат Чепа: Конфликт США и Израиля с Ираном сильно влияет на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Конфликт США и Израиля с Ираном создал пространство для прогресса на украинском переговорном треке, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что у западных партнеров Киева становится меньше ресурсов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Безусловно, текущий конфликт сильно затрагивает интересы Украины. По крайней мере, страна может лишиться ряда вооружений, которые она традиционно запрашивает, поскольку в текущих условиях США больше сосредоточены на Иране», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что, несмотря на некоторую паузу в трехсторонних переговорах России, Украины и США, новый раунд может состояться уже в ближайшее время.

«В последнем разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тема Украины, естественно, тоже обсуждалась. И в ближайшее время может состояться очередной этап переговоров», — заключил Чепа.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что война США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы. Поэтому в переговорах по урегулированию, как он считает, в ближайшее время возможен прогресс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель ВСУ

    Geely предложит россиянам доступную версию популярной модели

    Обнаружен простой способ замедлить биологическое старение

    Страну — партнера России накрыло катастрофическим дефицитом газа

    Ведущие производители нефти на Ближнем Востоке резко снизили добычу

    В ВСУ анонсировали «неожиданные» действия

    Появились подробности о пропавших в Подмосковье детях

    В Минобороны раскрыли подробности ударов по объектам на Украине

    Украина выпустила в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы

    Выстрел в спину жены россиянина оказался роковой случайностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok