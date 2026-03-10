В России увидели пространство для прогресса на переговорах по Украине

Депутат Чепа: Конфликт США и Израиля с Ираном сильно влияет на Украину

Конфликт США и Израиля с Ираном создал пространство для прогресса на украинском переговорном треке, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что у западных партнеров Киева становится меньше ресурсов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Безусловно, текущий конфликт сильно затрагивает интересы Украины. По крайней мере, страна может лишиться ряда вооружений, которые она традиционно запрашивает, поскольку в текущих условиях США больше сосредоточены на Иране», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что, несмотря на некоторую паузу в трехсторонних переговорах России, Украины и США, новый раунд может состояться уже в ближайшее время.

«В последнем разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тема Украины, естественно, тоже обсуждалась. И в ближайшее время может состояться очередной этап переговоров», — заключил Чепа.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что война США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы. Поэтому в переговорах по урегулированию, как он считает, в ближайшее время возможен прогресс.