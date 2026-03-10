Реклама

Экономика
15:22, 10 марта 2026Экономика

В российском городе пожаловались на каток вместо лестниц в отделение общества инвалидов

В Смоленске пожаловались на нечищеные лестницы в отделении общества инвалидов
Елизавета Городищева
Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители Смоленска пожаловались на нечищеные лестницы на входе в Ленинскую районную организацию «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ). Об этом сообщает «Подъем».

Чтобы пройти в отделение, нужно преодолеть две заснеженные и обледеневшие лестницы без пандусов. В самой организации рассказали, что лед убирают как представители управляющей компании (УК), так и сам пожилой председатель с инвалидностью. Однако они не всегда справляются, потому что зима в этом году «ошарашила всех».

Там также отметили, что пандусов на лестницах в отделении нет, но это все равно одно из лучших помещений, которые власти могли бесплатно предоставить инвалидам. В организации добавили, что ищут спонсоров, готовых помочь в установке пандусов.

Ранее улицы Иркутска покрылись ледяной коркой. Это произошло после оттепели. Температура за несколько дней опустилась с плюс 13,7 до минус 17 градусов Цельсия.

