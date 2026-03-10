В российском регионе мать двоих детей создала две преступные династии

В Омске члены двух семей получили от 7 до 8 лет колонии за торговлю наркотиками

В Омске Ленинский районный суд приговорил членов двух семей к срокам в колонии за торговлю наркотиками. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Омской области.

Фигурантами выступают шесть человек: местная жительница, две ее дочери, невестка, их сосед и его сын. В зависимости от степени участия они признаны виновными по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств») и части 3 статьи 30, частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств»). Свою вину они не признали. Осужденные получили сроки от 7 лет 10 месяцев до 8 лет 8 месяцев лишения свободы. Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима, а мужчины — строгого режима.

Как установил суд, в период с ноября 2022 года по 7 августа 2024-го фигуранты действовали в составе преступной группировки. Они продавали наркотики в интернете. Кроме того, одна из осужденных женщин самостоятельно изготавливала наркотики у себя дома.

