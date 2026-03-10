Верке Сердючке пригрозили лишением свободы до шести лет в России

Юрист Курбаков: Верке Сердючке может грозить до шести лет лишения свободы в РФ

Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за призывы к экстремизму и пропаганду националистической идеологии. Такое мнение выразил российский юрист и общественный деятель Иван Курбаков, пишет РИА Новости.

Так, в январе 2022 года Данилко исполнил националистическую песню, посвященную Степану Бандере (лидер запрещенных в РФ экстремистских организаций).

Кроме того, в 2022 году в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов) он заявлял, что, по его мнению, переговоры между Украиной и Россией невозможны. В июне 2023 года артист также выступил на фестивале Рандеву в Юрмале, где собирали средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам юриста, в России за публикацию или распространение материалов с призывами к экстремизму, пропагандой националистических или экстремистских идей, а также за распространение информации, которая может оправдывать деятельность террористических организаций, предусмотрена уголовная ответственность.

В октябре прошлого года Данилко заработал на гастролях около 700 миллионов рублей. Данилко с большим трудом получил разрешение на выезд из Украины. Его концерты в каждом европейском городе проходят с аншлагами. Каждое из шести уже состоявшихся выступлений принесло примерно 530 тысяч евро (около 50 миллионов рублей).