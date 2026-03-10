Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:51, 10 марта 2026Силовые структуры

Верке Сердючке пригрозили лишением свободы до шести лет в России

Юрист Курбаков: Верке Сердючке может грозить до шести лет лишения свободы в РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России за призывы к экстремизму и пропаганду националистической идеологии. Такое мнение выразил российский юрист и общественный деятель Иван Курбаков, пишет РИА Новости.

Так, в январе 2022 года Данилко исполнил националистическую песню, посвященную Степану Бандере (лидер запрещенных в РФ экстремистских организаций).

Кроме того, в 2022 году в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов) он заявлял, что, по его мнению, переговоры между Украиной и Россией невозможны. В июне 2023 года артист также выступил на фестивале Рандеву в Юрмале, где собирали средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам юриста, в России за публикацию или распространение материалов с призывами к экстремизму, пропагандой националистических или экстремистских идей, а также за распространение информации, которая может оправдывать деятельность террористических организаций, предусмотрена уголовная ответственность.

В октябре прошлого года Данилко заработал на гастролях около 700 миллионов рублей. Данилко с большим трудом получил разрешение на выезд из Украины. Его концерты в каждом европейском городе проходят с аншлагами. Каждое из шести уже состоявшихся выступлений принесло примерно 530 тысяч евро (около 50 миллионов рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

    В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

    Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok