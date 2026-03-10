Реклама

20:28, 10 марта 2026Забота о себе

Врач посоветовал один овощ при высоком давлении

Врач Амир Хан: Свекла помогает снизить артериальное давление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dani Vincek / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан посоветовал есть свеклу или пить сок этого овоща при высоком артериальном давлении. О пользе этого продукта пишет Daily Mirror.

Хан подчеркнул, что питание напрямую влияет на артериальное давление. Так, при гипертонии советуют сократить количество соли в рационе и регулярно есть бананы. По словам врача, свекла тоже помогает снизить давление. «Корнеплод содержит вещество, называемое нитратами, которое в организме преобразуется в оксид азота, расширяющий кровеносные сосуды», — рассказал он.

Специалист отметил, что для получения ощутимого эффекта следует выпивать не менее 250 миллилитров свекольного сока каждый день. При этом он предупредил, что после употребления в крови может подниматься уровень сахара, поэтому людям с диабетом следует сначала проконсультироваться с врачом.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что даже одна чашка кофе иногда может спровоцировать рост артериального давления. При этом, по его словам, при регулярном употреблении напитка организм вырабатывает толерантность к кофеину.

