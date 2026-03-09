Реклама

Россия
22:43, 9 марта 2026Россия

ВСУ атаковали автобус с детьми в российском регионе

В Запорожской области трое детей пострадали при атаке ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали заправку в Токмакском муниципальном округе. В результате удара осколками был поврежден автобус, в котором ехали дети. Трое из них пострадали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения», — рассказал чиновник. Он добавил, что пострадавшие были госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Балицкий назвал произошедшее «очередным актом вопиющего терроризма» со стороны Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над территорией России.

    ВСУ атаковали автобус с детьми в российском регионе

