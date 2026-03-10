Реклама

18:04, 10 марта 2026Спорт

Выступавший в НХЛ российский хоккеист раскрыл сумму ежемесячных трат в США

Филатов: Раз в две недели в США получал 30-35 тысяч долларов, все уходило
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / USA Today Sports / Reuters

Бывший российский хоккеист Никита Филатов, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), раскрыл сумму ежемесячных трат в США. Он высказался на канале FONBET во «Вконтакте».

Спортсмен рассказал, что при подписании контракта с «Коламбус Блю Джекетс» получил бонус в размере 70 или 80 тысяч долларов, после чего два раза в месяц получал зарплату. «То есть раз в две недели приходило чистыми, после налогов по 30-35 тысяч долларов. Когда я освоился, то каждые две недели примерно и уходила эта сумма», — заявил Филатов.

Россиянин выступал за «Коламбус» с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В 2011-м от также выступал за «Оттава Сенаторс».

Ранее сумму ежемесячных трат раскрыл полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков. «В один месяц это может быть 100 тысяч рублей, в другой — 250, а иногда и больше, особенно в праздники», — заявил он.

