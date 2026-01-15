Реклама

12:49, 15 января 2026

Самый дорогой российский футболист раскрыл сумму ежемесячных трат

Батраков заявил, что за месяц может потратить 250 тысяч рублей и больше
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков раскрыл сумму ежемесячных трат. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам футболиста, у него нет фиксированного порога. «В один месяц это может быть 100 тысяч рублей, в другой — 250, а иногда и больше, особенно в праздники», — заявил Батраков.

Ранее сумму ежемесячных трат раскрыл футболист махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков. Игрок клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что тратит около 50 тысяч рублей.

В декабре сообщалось, что Батраков, являющийся самым дорогим из российских футболистов, подорожал еще больше. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

