Из жизни
03:04, 11 марта 2026Из жизни

15-летние подростки нашли в пруду человеческую ногу

В США 15-летние подростки нашли в пруду ногу пожилого наркоторговца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PhotosbyAndy / Shutterstock / Fotodom  

В штате Массачусетс, США, полиция идентифицировала личность мужчины, чьи расчлененные останки нашли в пруду. Об этом пишет People.

4 марта 15-летние Бретт Клэппер и Доминик Данн прогуливались по мосту рядом с прудом. В воде подростки заметили человеческую ногу и вызвали полицию. «Это жутковато», — поделился своими эмоциями Данн.

Прибывшие полицейские выловили из пруда еще несколько частей тела, однако пока не смогли найти все. Им удалось установить, что они принадлежат 69-летнему наркоторговцу Питеру Дегану.

В 2018 году Деган был арестован по делу, связанному с незаконным оборотом кокаина, но уже вышел из тюрьмы. Последний раз его видели живым 27 февраля.

Полиция предполагает, что расправа над Деганом была спланирована. Кто-то напал на него, расчленил и попытался скрыть улики в пруду. Расследование продолжается

Ранее сообщалось, что в городе Кливленд, США, мужчина, выгуливающий собаку, случайно помог полицейским найти человеческие останки. Они принадлежат двум темнокожим девочкам.

