41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

41-летняя звезда Comedy Woman Сысоева показала 25-летнего возлюбленного

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева показала нового избранника. Снимок пары появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась кадрами с 25-летним блогером Николаем, известным в сети под псевдонимом Коля Безопасность. Возлюбленные вместе появились на концерте певца Филиппа Киркорова, после чего Сысоева опубликовала в соцсетях видео, подтверждающее роман.

