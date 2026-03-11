Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:22, 11 марта 2026Ценности

41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

41-летняя звезда Comedy Woman Сысоева показала 25-летнего возлюбленного
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Царевна Несмеяна»

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева показала нового избранника. Снимок пары появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась кадрами с 25-летним блогером Николаем, известным в сети под псевдонимом Коля Безопасность. Возлюбленные вместе появились на концерте певца Филиппа Киркорова, после чего Сысоева опубликовала в соцсетях видео, подтверждающее роман.

В декабре 2025 года Сысоева без бюстгальтера пришла на премию в откровенном платье

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    ЦБ повысил курс доллара

    Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

    Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

    Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

    41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

    Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

    Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

    Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok