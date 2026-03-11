Реклама

Наука и техника
09:40, 11 марта 2026Наука и техника

Перечислены похороненные Apple устройства

BGR: С начала 2026 года Apple похоронила 7 устройств — их продажа прекращена
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Компания Apple уже прекратила выпускать в 2026 году семь продуктов. Об этом сообщает издание BGR.

В материале говорится, что Apple почти всегда прекращает производство и продажу устройств, если выпускает новую версию им на смену. Так, в начале 2026-го компания уже успела похоронить маячок для поиска потерянных вещей AirTag, так как выпустила новое поколение гаджета.

Также фирма прекратила производство iPhone 16e — это случилось сразу после анонса его преемника iPhone 17e. Дешевый аппарат был в продаже только один год. Кроме того, из магазина IT-гиганта и у ее партнеров пропали MacBook Pro и MacBook Air M4, так как их заменили моделями на процессорах M5.

Несмотря на то, что iPad Air с процессором M3 представили лишь год назад, его сняли с продажи, заменив на iPad Air M4. Также Apple прекратила производство дисплеев Pro Display XDR 2019 года и Studio Display 2022 года.

В заключение журналисты заявили, что до конца 2026-го Apple успеет похоронить еще несколько продуктов — как минимум, вышедшие в 2025 году iPhone.

В начале марта стало известно, что на российском рынке стоимость iPhone 16e упала до 40 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали минимум в 77 тысяч рублей.

