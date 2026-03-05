Реклама

15:11, 5 марта 2026

В России подешевел самый доступный iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16e подешевел в российских магазинах до 40 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На российском рынке стоимость iPhone 16e упала до 40 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа заметили, что в начале марта iPhone 16e стал доступен за 40-45 тысяч рублей в ряде магазинов России. При этом такие цены предлагают за смартфон с быстрой доставкой и без пошлин. Самые выгодные предложения — у мелких магазинов.

В материале говорится, что текущая стоимость iPhone 16e — одна из самых низких в истории. Так, на старте продаж год назад за аппарат просили от 77 тысяч рублей, к осени он начал стоить 50 тысяч рублей, а зимой цена упала до 45 тысяч рублей.

«Магазины предлагают скидки, готовясь к продажам iPhone 17e», — объяснили снижение цен журналисты издания. Они напомнили, что 2 марта Apple представила преемника 16e, который получил процессор A19, новый модем C1X, защитное покрытие экрана Ceramic Shield 2, минимум 256 гигабайт памяти и поддержку MagSafe.

Смартфон iPhone 16e имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 4005 миллиампер-часов.

В марте российские ретейлеры назвали стоимость смартфона iPhone 17e в России. Новый аппарат будет стоить минимум 65 тысяч рублей.

