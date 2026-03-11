Банк России раскрыл место хранения золотого запаса

ЦБ: Золотой запас хранится в России, а данные о его перемещении — это слухи

Сведения о перемещении золотовалютных резервов России — это слухи. Об этом заявил начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. Его процитировало NEWS.ru.

Он заверил, что эти запасы хранятся на территории России. По его словам, эти резервы выросли до рекордных 326,5 миллиарда долларов. Это было обеспечено скачком цен на золото. При этом физический объем этого металла в хранилищах немного сократился.

Последнее Марданов объяснил плановыми операциями регулятора на внутреннем рынке. В структуре резервов на золото в настоящее время приходится больше 43 процентов.

В первых числах марта стало известно, что российский Центральный банк вышел в лидеры по объемам продажи золота. Оказалось, что в начале года регулятор стал реализовывать этот металл рекордными темпами. Регулятор продал девять тонн. На втором месте по объемам проданного золота расположилась Болгария, продавшая 1,9 тонны золота. Третье место заняли Казахстан и Киргизия, продавшие по 1,1 тонны.