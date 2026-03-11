Реклама

00:54, 11 марта 2026Спорт

«Бавария» со счетом 6:1 разгромила «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» на выезде со счетом 6:1 разгромила «Аталанту» в матче 1/8 финала ЛЧ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла итальянскую «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 10 марта, и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Майкл Олисе. Еще по мячу забили Йосип Станишич, Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала. У «Аталанты» гол на счету Марио Пашалича.

Ответная игра состоится 18 марта в Мюнхене. В четвертьфинал выйдет лучшая команда по итогам двух матчей.

Ранее в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Галатасарай» дома обыграл «Ливерпуль». Турецкий клуб победил со счетом 1:0.

