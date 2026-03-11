Реклама

15:19, 11 марта 2026

Безопасность российских туристов в Египте оценили

Политолог Мезюхо: Иран не намерен вредить гражданам России в Египте
Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Sun_Shine / Shutterstock / Fotodom

Египет остается безопасным направлением для отдыха российских туристов на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Пятому каналу рассказал политолог Иван Мезюхо.

Эксперт оценил возможный удар со стороны Ирана по территории Египта как сомнительный, так как основными боевыми целями являются военные базы США, расположенные в странах Ближнего Востока. Таких точек в Египте нет.

Мезюхо подчеркнул, что иранские власти не намерены ухудшать отношения с Россией, значит, не затронут объекты туристической инфраструктуры, популярные у ее граждан. «Иран действительно ни в коем случае не будет ставить себе цель каким-то образом вредить гражданам Российской Федерации», — сказал специалист.

Такого же мнения придерживается военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин. Он отметил, что Иран наносил удары только по американским военным базам, а по инфраструктуре соседних государств не планирует.

Ранее эксперты оценили безопасность отдыха россиян в Турции. Турэксперт Алексан Мкртчян прокомментировал сбитую ракету, запущенную Ираном в сторону страны.

