16:04, 11 марта 2026Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о переезде в Португалию

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Павел Могилевец рассказал о переезде в Португалию. Об этом сообщает «Чемпионат».

Экс-игрок отметил, что давно хотел пожить вместе с семьей в теплом месте около океана. По словам Могилевца, все началось с того, что в 2024 году он пытался закрепиться в команде из третьей португальской лиги.

«Провел с ними где-то месяц — что-то вроде сборов. Однако сказались хронические травмы коленей», — добавил футболист.

33-летний Могилевец играл за «Зенит» с 2010 по 2016 год, он также известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и «Химки». В активе полузащитника четыре матча за национальную сборную России.

