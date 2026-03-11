Реклама

19:35, 11 марта 2026Забота о себе

Диетолог предупредил о серьезном недостатке творога

Диетолог Хобсон: Творог может быть опасен при высоком давлении
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: images72 / Shutterstock / Fotodom

Творог, несмотря на все полезные свойства и высокое содержание белка, может быть опасен из-за повышенного содержания соли. О серьезном недостатке кисломолочного продукта предупредил диетолог Роб Хобсон в беседе с The Independent.

По словам специалиста, именно из-за соли творог может содержать больше натрия, чем, например, йогурт. Это связано с технологией производства, которая требует добавления соли в процессе приготовления продукта.

Хобсон отметил, что в одной стандартной порции творога может быть около 300–400 миллиграммов натрия. Эту дозу он назвал безопасной для здоровых людей, но потенциально вредной для тех, кому нужно ограничивать потребление соли, например людям с высоким артериальным давлением.

Хобсон подчеркнул, что гипертоникам не нужно отказываться от творога, но нужно учитывать его особенность при составлении рациона.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас заявил, что лучшим источником белка на завтрак являются яйца. Также он посоветовал добавить к ним авокадо, орехи, фрукты и ягоды.

