09:33, 11 марта 2026Забота о себе

Раскрыт состав самого полезного завтрака

Кардиолог Рохас посоветовал есть на завтрак яйца и киви
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Molishka / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас раскрыл продукты, которые обязательно необходимо употреблять на завтрак. Его слова передает издание ABC.

По словам Рохаса, в состав самого полезного завтрака должны входить яйца, поскольку в них содержится большое количество белка. Они обеспечивают чувство сытости и помогают регулировать аппетит.

Также доктор посоветовал есть по утрам орехи и авокадо, чтобы обеспечить организм полезными жирами. Эти продукты улучшают функционирование головного мозга. По его словам, на завтрак также важно есть чернику, киви и малину, содержащие клетчатку, антиоксиданты, минералы, витамины С, В и К. Кефир же положительно влияет на микрофлору кишечника, а цельнозерновой хлеб помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и придает энергии на долгое время, добавил Рохас.

Что касается кофе, по утверждению специалиста, он обладает противовоспалительными и защитными свойствами для сердечно-сосудистой системы, но для получения максимальной пользы его необходимо пить без сахара и искусственных подсластителей.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, кому могут навредить помидоры. Она призвала употреблять их с осторожностью при наличии патологий желудочно-кишечного тракта.

