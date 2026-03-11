Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая сменила имидж и вызвала споры в сети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость запечатлела, как парикмахер укорачивает ей волосы. Она продемонстрировала новую стрижку — каре. При этом звезда устроила примерку нарядов в гардеробной, выбрав белый брючный костюм и черное кожаное платье.

Поклонники высказались о преображении в комментариях. «То, что идет Деми Мур [американская актриса], идет не всем. С длинными волосами было гораздо лучше», «Добавили себе 10 лет», «А как же фирменный бублик на затылке?», «Это парик точно», — заявили юзеры.

В то же время другие пользователи восхитились новой внешностью блогерши: «Шик», «Эффектная Елена», «Как классно», «Вам очень хорошо с такой стрижкой», «Круто! Еще моложе выглядите».

В феврале Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности.