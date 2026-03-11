Финляндия начала штрафовать туристов за селфи на границе с Россией

В Финляндии туристы нашли новую достопримечательность — они отправляются к границе с Россией и делают там селфи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что путешественники хотят сделать фото на память на фоне новой границы НАТО. Пограничники уже поймали в лесной полосе между горнолыжными курортами Лапландии и территорией РФ граждан Германии, Нидерландов, Швеции и других стран Европы.

В связи с этим власти Финляндии приняли решение начать штрафовать туристов, оказавшихся в пограничной зоне без специального разрешения. С них будут брать по 500 евро (45 тысяч рублей). Если же нарушитель пересечет фактическую линию государственной границы, ему и вовсе могут запретить въезд в Шенгенскую зону.

Ранее стало известно, что отсутствие россиян из-за закрытия границ оказало пагубное влияние на экономику Восточной Финляндии, приграничные регионы терпят многомиллионные убытки каждый день. При этом финский аэропорт оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия российских туристов.