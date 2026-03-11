Реклама

Силовые структуры
15:28, 11 марта 2026Силовые структуры

Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

ГП подала в суд иск о запрете компании Галицкого как экстремистской организации
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Тверской районный суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры России о запрете корпорации Almaz Capital Partners, LTD, в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Ответчиком по делу также является предприниматель Александр Галицкий. Надзорное ведомство требует изъять имущество корпорации в доход государства.

Almaz Capital Partners, LTD является крупнейшей в стране IT-компанией, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес организованное преступное сообщество (ОПС) «Махонинские» (признано в РФ экстремистским и запрещено) из 90-х в свой перечень террористов и экстремистов.

