Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

ГП подала в суд иск о запрете компании Галицкого как экстремистской организации

В Тверской районный суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры России о запрете корпорации Almaz Capital Partners, LTD, в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Ответчиком по делу также является предприниматель Александр Галицкий. Надзорное ведомство требует изъять имущество корпорации в доход государства.

Almaz Capital Partners, LTD является крупнейшей в стране IT-компанией, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес организованное преступное сообщество (ОПС) «Махонинские» (признано в РФ экстремистским и запрещено) из 90-х в свой перечень террористов и экстремистов.