Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 11 марта 2026Мир

Иран выпустил ракеты по ОАЭ

Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dppi / Antonin Vincent / Globallookpress.com

Иран атаковал Объединенные Арабские Эмираты баллистическими ракетами. Об этом говорится в заявлении Минобороны ОАЭ, опубликованном в соцсети X.

«Системы ПВО сейчас отражают залп баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана», — сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке, в том числе базы в ОАЭ и Бахрейне. Кроме того, сообщалось об ударах по Израилю, включая военную инфраструктуру на территории Палестины.

До этого иранский дрон врезался в 88-й этаж дубайского небоскреба 23-Marina. По предварительным данным, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Зеленский оценил эффективность «Азова»

    Братьев-миллионеров признали виновными в изнасиловании 11 женщин

    Белый дом отреагировал на данные о 150 раненых солдатах США

    В МИД прокомментировали удар ВСУ по Брянску

    Раскрыт неожиданный способ снизить риск развития диабета

    Иран выпустил ракеты по ОАЭ

    Цыгане с палками напали на украинских военкомов

    Врач-гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

    В США указали на ухудшение положения Украины на фоне конфликта в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok