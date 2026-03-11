Иран выпустил ракеты по ОАЭ

Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана

Иран атаковал Объединенные Арабские Эмираты баллистическими ракетами. Об этом говорится в заявлении Минобороны ОАЭ, опубликованном в соцсети X.

«Системы ПВО сейчас отражают залп баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана», — сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке, в том числе базы в ОАЭ и Бахрейне. Кроме того, сообщалось об ударах по Израилю, включая военную инфраструктуру на территории Палестины.

До этого иранский дрон врезался в 88-й этаж дубайского небоскреба 23-Marina. По предварительным данным, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ.