10:24, 11 марта 2026Спорт

Казахстанского боксера лишили пояса IBF из-за мельдония

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Marcus / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) лишила чемпионского пояса казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, который провалил допинг-тест. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

В организме спортсмена был обнаружен мельдоний, он отстранен от боев до 2 декабря этого года. По правилам организации, он должен был провести защиту титула в среднем весе не позднее 4 июля.

«В связи со сложившимися обстоятельствами, советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным», — завил Ерденбеков. Он добавил, что боксер подаст апелляцию.

32-летний Алимханулы также владеет чемпионским поясом Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе. На счету казахстанского спортсмена 17 побед, из которых 12 одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

