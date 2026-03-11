Реклама

13:51, 11 марта 2026Мир

МИД Ирана раскрыл истинный мотив США в конфликте

Багаи заявил, что США развязали конфликт из-за стремления заполучить ресурсы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Власти Ирана считают, что Соединенные Штаты развязали с ними конфликт из-за стремления заполучить контроль над энергетическими ресурсами региона. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в интервью RT.

Багаи подчеркнул, что Ирану в ответ на действия США и Израиля приходится давать отпор для «защиты своего народа, идентичности и цивилизации».

При этом, как утверждает представитель МИД Ирана, атакам США подвергается и гражданская инфраструктура, в частности школы, больницы и исторические достопримечательности, а не только военные объекты.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в ближайшее время маловероятна. «Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

