16:11, 11 марта 2026

МИД России назвал цель атаки ВСУ на Брянск

МИД России: Целью атаки ВСУ на Брянск является попытка сорвать мирный процесс
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск является попытка сорвать процесс по урегулированию конфликта. Об этом сообщает МИД России в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия — США — Украина по урегулированию украинского кризиса. Цель Лондона и других западных столиц очевидна: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий», — указали в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Великобритания вышла за рамки норм международного права и продемонстрировала готовность перевести конфликт на «принципиально новый уровень» с точки зрения разрушений и человеческих жертв «руками своих марионеток».

Министерство добавило, что Россия будет воспринимать молчание ООН и других международных структур как «потакание преступной деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его кукловодов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ВСУ по Брянску высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow был невозможен без британских специалистов. Он добавил, что ответ на украинскую ракетную атаку определят российские военные.

