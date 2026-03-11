МиГ-29 получил китайские гиперзвуковые ракеты

Сербский МиГ-29 получил китайские аэробаллистические ракеты CM-400AKG

Сербский истребитель МиГ-29 российского производства получил китайские аэробаллистические ракеты CM-400AKG. Об этом пишет блог bmpd — Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

На прикрепленном снимке можно увидеть истребитель МиГ-29 с двумя ракетами CM-400AKG класса «воздух — земля». По данным блога, ракета производства китайской компании China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) имеет стартовую массу 910 килограммов, боевую часть массой 150-200 килограммов и дальность полета до 250 километров.

Как утверждает издание Military Watch Magazine (MWM), CM-400AKG способна развивать скорость до шести чисел Маха, что делает сербские МиГ-29 первыми в Европе истребителями с гиперзвуковыми ракетами.

Портал TWZ отмечает, что максимальная скорость CM-400AKG составляет 4,5 числа Маха, то есть ракета не является гиперзвуковой. По данным издания, оружие имеет, в зависимости от головки самонаведения, два основных варианта — противокорабельный и радиолокационный.

