Миллионы кубометров радиоактивной земли окружили АЭС «Фукусима-1»

РИА: Вокруг АЭС «Фукусима-1» находятся миллионы кубометров радиоактивной земли

Вокруг атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии до сих пор находятся миллионы кубометров радиоактивной земли. Об этом сообщает РИА Новости в канун 15-летия с момента катастрофы.

«Под нашими ногами на 15 метров вглубь — земля с радионуклидами, над ней на 60 сантиметров слой обычной земли. В этом хранилище, на котором мы стоим, — 1 миллион кубометров земли. В самом крупном хранилище находится три миллиона кубометров», — рассказала представитель министерства окружающей среды Хонока Тории.

Сейчас зона отселения, куда можно попасть только по пропускам, достигает двух процентов от всей территории префектуры Фукусима. Сразу после аварии на АЭС на нее приходилось 12 процентов региона. Сокращения непригодной для жизни площади удалось добиться благодаря тому, что все годы после аварии шла кропотливая работа по дезактивации — в населенных пунктах, садах, парках, огородах тщательно снимался самый опасный (верхний) слой почвы вместе с опавшими листьями и ветками.

Именно такую землю сейчас хранят в двух населенных пунктах рядом с АЭС, где еще не закончились работы по ликвидации последствий аварии. Однако земля не всегда будет находиться в таких хранилищах — до конца марта 2045 года ее должны утилизировать за пределами префектуры Фукусима. Земля с низким содержанием радионуклидов пойдет в том числе на строительство дорог — экспериментальный участок уже выложили в зоне отчуждения.

Ранее стало известно, что после аварии на АЭС Япония нарастила покупки российской рыбы — за 15 лет поставки рыбного филе увеличились почти вдвое.