Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

Министр спорта РФ Дегтярев: Паралимпиада — пролог к восстановлению ОКР

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев оценил выступление россиян на зимней Паралимпиаде-2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим, что болельщики реагируют очень хорошо, военные отдают честь. Ни о каком бойкоте речи нет. Уверен, это станет прологом к полноценному восстановлению российского спорта и Олимпийского комитета России (ОКР)», — сказал Дегтярев.

Также министр спорта добавил, что постоянно находится на связи с россиянами, выступающими в Милане и Кортина д`Ампеццо. «Поздравляю наших паралимпийцев. Еще две золотые медали. Особенно приятно, что победы сопровождаются поднятием флага России и исполнением национального гимна», — заявил Дегтярев.

11 марта российская сборная завоевала еще две золотые медали. Лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке на десять километров сидя. До этого лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В активе выступающих на соревнованиях шести российских спортсменов четыре золотые медали. Сборная России идет на четвертом месте в медальном зачете, возглавляет его с девятью золотыми медалями Китай.