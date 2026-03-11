Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:16, 11 марта 2026Спорт

Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

Министр спорта РФ Дегтярев: Паралимпиада — пролог к восстановлению ОКР
Владислав Уткин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев оценил выступление россиян на зимней Паралимпиаде-2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим, что болельщики реагируют очень хорошо, военные отдают честь. Ни о каком бойкоте речи нет. Уверен, это станет прологом к полноценному восстановлению российского спорта и Олимпийского комитета России (ОКР)», — сказал Дегтярев.

Также министр спорта добавил, что постоянно находится на связи с россиянами, выступающими в Милане и Кортина д`Ампеццо. «Поздравляю наших паралимпийцев. Еще две золотые медали. Особенно приятно, что победы сопровождаются поднятием флага России и исполнением национального гимна», — заявил Дегтярев.

11 марта российская сборная завоевала еще две золотые медали. Лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке на десять километров сидя. До этого лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В активе выступающих на соревнованиях шести российских спортсменов четыре золотые медали. Сборная России идет на четвертом месте в медальном зачете, возглавляет его с девятью золотыми медалями Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    ЦБ повысил курс доллара

    Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

    Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

    Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

    41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

    Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

    Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

    Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok