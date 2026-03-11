Москвичам назвали срок окончания теплой погоды

Синоптик Паршина: Теплая погода в Москве продлится до 15 марта

Теплая погода в Москве задержится по крайней мере до воскресенья, 15 марта. Срок ее окончания назвала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством РИА Новости.

«Потепление, предварительно, продлится до конца недели, до 15 марта. Не факт, что эта волна тепла закончится, может, и дальше продлится», — поделилась информацией синоптик. Она добавила, что к моменту, до которого специалисты на сегодняшний день способны предсказывать погоду, тепло сохранится.

Ранее Людмила Паршина заявила, что в течение недели температура в столичном регионе будет более чем на пять градусов превышать климатическую норму для этого периода. Она добавила, что за это время воздух может прогреться до рекордных значений, а сугробы в Москве — растаять наполовину.