Из жизни
08:00, 11 марта 2026

Мужчина оказался на грани смерти и почувствовал себя Богом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Your Hand Please / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из американского штата Флорида впал в двухмесячную кому из-за наркозависимости и диабета и очнулся полностью исцеленным. Об этом пишет Need To Know.

33-летний Джин Лонг начал принимать наркотики в 2020 году. Из-за зависимости он стал бездомным и жил на улице, несмотря на попытки родителей помочь ему. У Лонга был диабет, и из-за того, что он не заботился о здоровье, уровень сахара стал подниматься до запредельных значений. Через год после начала употребления наркотиков у него случился очередной приступ. Американец упал на лестнице, ударился головой о ступеньку, из-за чего у него случился инсульт.

По словам Лонга, оказавшись на грани смерти, он обнаружил, что идет по «морю энергии», которое переливалось всеми цветами радуги. Вскоре это сияющее пространство поглотило его. «Я как будто бы находился внутри шара на поверхности океана. Потом шар лопнул, и я стал единым с этим океаном. Я почувствовал себя Богом», — описал свое видение мужчина.

Лонг утверждает, что затем увидел пожилого мужчину, которого сначала принял за почившего деда. Однако потом понял, что это Святой Дух, так как его лицо, по словам американца, полностью состояло из энергии. Лонг уверен, что пообщался с этим существом телепатически, после чего почувствовал, что весь негатив из его жизни исчез, и остались только хорошие события.

Вскоре после этого американец пришел в себя. Оказалось, что его уже около часа как отключили от систем жизнеобеспечения. «Мозг не работал, отказывали почки и печень. Я был полон инфекции и смерти. Мне выбрали последний наряд и позвали священника», — описал Лонг, в каком был состоянии перед пробуждением.

Хотя мужчина до сих пор полностью не восстановился, после своих видений он ни разу не испытывал тяги к наркотикам. Более того, Лонг утверждает, что диабет также отступил. «Пустота, которую я когда-то пытался заполнить веществами, теперь заполнена любовью. Это изменило мои представления о жизни и о том, что происходит после смерти», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что мужчина из Германии оказался на грани смерти и утверждает, что попал в ад и увидел Дьявола. Герхард Шуг провел в коме пять дней после попытки суицида в 2020 году.

