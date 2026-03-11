Мужчина рассказал о неожиданном влиянии рака на сексуальную жизнь

57-летний мужчина по имени Уилл, который прошел лечения от рака, заявил, что болезнь положительно повлияла на его сексуальную жизнь. О неожиданном изменении после тяжелого лечения он рассказал в беседе с The Guardian.

По словам Уилла, после того как у него диагностировали рак простаты, он опасался, что болезнь ухудшит его сексуальную жизнь и, возможно, приведет к эректильной дисфункции. Однако, как утверждает мужчина, в действительность после лечения и операции его интимная жизнь только улучшилась.

Уилл объяснил, что стал больше говорить о близости с женой. Вместе они стали обсуждать свои желания и планировать секс заранее, так как мужчине нужно было принимать перед этим лекарство. По мнению Уилла, благодаря этому их сексуальная жизнь улучшилась и стала насыщеннее, чем до болезни.

Ранее секс-просветительница Джоан Прайс рассказала о сексуальной жизни после 80 лет. По ее мнению, в пожилом возрасте интимные отношения становятся иными, но не исчезают из жизни.