Забота о себе
18:33, 11 марта 2026Забота о себе

Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

Врач Арсланова: Чаще всего стресс вызывает боль в животе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Айгуль Арсланова рассказала, почему перед важными мероприятиями может возникать боль в животе. Объяснение этому феномену она нашла в разговоре с изданием UfaTime.ru.

«Наш мозг воспринимает предстоящее событие как угрозу или вызов, даже если объективно оно не несет опасности. Накопленное нервное напряжение находит выход именно в физических симптомах», — отметила Арсланова.

Она уточнила, что чаще всего стресс вызывает либо головную боль, либо боль в животе. В первом случае проблема возникает из-за того, что гормоны стресса провоцируют поочередное сужение и расширение сосудов — это и вызывает давящую и сжимающую боль.

Если же у человека из-за стресса болит живот, причина кроется в том, что сильное эмоциональное напряжение изменяет кровоток в органах брюшной полости и ускоряет перестальтику. По словам врача, в этом случае у человека могут возникнуть тошнота, спазмы, диарея или запор.

Чтобы избавиться от этих двух видов боли, вызываемых стрессом, Арсланова посоветовала попробовать различные техники релаксации, например, глубокое дыхание или медитацию. Кроме того, снизить уровень эмоционального напряжения помогают правильное питание и качественный сон. Если же боли становятся хроническими, необходимо обратиться к врачу, заключила доктор.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала защищающий от рака суп. Она посоветовала включить в рацион суп, состоящий из трех ингредиентов: тыквы, овсяных хлопьев и имбиря.

