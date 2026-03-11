Назван наблюдатель за подразделениями Росгвардии

Верховный суд (ВС) России признал законным приговор гражданину Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции и предоставили данные о подсудимом.
Житель Запорожской области Сергей Корж был осужден на 13 лет колонии строгого режима, но подал кассационную жалобу на судебное решение. Коллегия по уголовным делам ВС, изучив материалы, не нашла оснований для изменения приговора.
В нем указано, что украинец вел наблюдение за подразделениями Росгвардии, дислоцированными на территории Запорожской области. Собранные сведения он передавал сотруднику иностранной разведки. В их числе данные о местах нахождения техники и личного состава Росгвардии, которые могли быть использованы противником для нанесения ударов.
Ранее сообщалось, что адвоката из Калининградской области обвинили в совершении преступления по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»).